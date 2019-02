«Sapete che io non cerco giustificazioni però voglio scusarmi di nuovo con chi si è sentito offeso da quel mio gesto dell'altro giorno e con la Juventus». Diego Pablo Simeone torna a scusarsi con i bianconeri per la chiacchierata esultanza che aveva creato non pochi strascichi alla gara di Champions tra il suo Atletico e la squadra di Allegri. Il Cholo, che già a caldo aveva spiegato di aver fatto quel gesto solo per far capire che la sua squadra «ha gli attributi», è tornato sul tema nella conferenza alla vigilia della sfida di campionato con il Villarreal. «È stato un mio modo di esprimere, un modo sbagliato, ciò che sentivo per i miei giocatori. Lo dico prima di ogni altra cosa, perché con ciò voglio chiudere con l'argomento in questione», ha tagliato corto Simeone.



Simeone, il gesto della discordia: «Se qualcuno si è offeso chiedo scusa»

