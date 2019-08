Simenone parte bene nella Liga e risponde subito a Zidane. Dopo la sconfitta del Barcellona e la vittoria del Real Madrid, l'altra grande di Spagna, l'Atletico, imita i cugini madrileni battendo 1-0 il Getafe al Wanda Metropolitano nell'ultimo incontro della prima giornata della Liga che per il momento non può più organizzare incontri di lunedì. La rete del successo è firmata da Morata, al 23' pt, di testa. Le due squadre restano in dieci prima dell'intervallo per l'espulsione prima di Molina, rosso diretto, e poi del colchonero Renan Lodi, per doppia ammonizione. Nella ripresa, Morata ha l'occasione di raddoppiare dal dischetto per un fallo su Joao Felix, ma si fa parare il tiro da Soria, mentre poco dopo il gioiellino portoghese deve essere sostituito per infortunio, limitando le capacità offensive dell'Atletico. Nel finale, il Getafe si getta in avanti e colpisce anche una traversa, ma non riesce a pareggiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA