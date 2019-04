Atletico, Simeone gioca in difesa: «Esagerata squalifica Diego Costa»

«La squalifica mi sembra esagerata, il club presenterà il ricorso. Diego Costa non ha avuto una buona stagione, a causa dell'infortunio e dell'operazione che ha subito: gli ha abbiamo chiesto di giocare ugualmente, malgrado un problema fisico. Non volevamo rinunciare al suo apporto e lui ha dovuto stringere i denti». Così Diego Simeone, nella conferenza stampa della vigilia di Atletico Madrid-Celta Vigo, sfida valida per la Liga e in programma domani alle 18,30, ha parlato della squalifica di otto turni inflitta al centravanti spagnolo di origine brasiliana. Diego Costa è stato espulso sabato scorso, durante il big-match contro il Barcellona, nel Camp Nou. «Speriamo disputi in bel precampionato, in modo da arrivare al top nella prossima stagione - aggiunge Simeone -. Adesso la società difenderà il giocatore, lui dovrà solo concentrarsi per essere al massimo nella prossima stagione».

