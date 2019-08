Balotelli, il Flamengo conferma l'interesse

Per Mario Balotelli è possibile un futuro in Brasile, paese che, come si vide nella Confederations Cup del 2013, prova un affetto particolare (specie a Bahia) per 'Supermariò. Fonti della dirigenza del Flamengo hanno confermato ai network del gruppo Globo che c'è l'idea di prendere Balotelli, attualmente svincolato e quindi ingaggiabile a parametro zero. L'ex interista sarebbe, a dire della 'cupolà rossonero carioca, un altro colpo di mercato dopo quelli messi a segno con i ritorni in Brasile di Rafinha dal Bayern Monaco, Gerson (a segno e fra i migliori in campo nel derby della settimana scorsa vinto contro il Botafogo) dalla Roma e Filipe Luis dall'Atletico Madrid. Nonostante Gabigol segni a raffica e sia attualmente il capocannoniere del 'Brasileraò, in cui il 'Flà è terzo in classifica, la dirigenza è convinta che al tecnico rossonero, il portoghese ex Benfica e Sporting Jorge Jesùs, serva un altro attaccante ed ecco il motivo dell'idea Balotelli. Il quale, da parte sua, non ha mai nascosto la propria simpatia per il Brasile e per Rio de Janeiro. Ora però bisogna discutere dell'ingaggio che chiede l'agente del calciatore, Mino Raiola. Ma 'Supermariò è il colpo che il Flamengo vuole mettere a segno per rispondere al San Paolo che nei giorni scorsi ha scosso il mercato brasiliano con gli acquisti di Dani Alves e Juanfran. Se Balotelli andrà al club carioca si tratterà del secondo ex azzurro che, in questo mercato estivo, va in Sudamerica, dopo il compagno di nazionale Daniele De Rossi che, anche lui svincolato, ha firmato per il Boca Juniors argentino.

