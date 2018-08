Balotelli resta al Nizza: «Mario ha scelto. E ha scelto noi»

Mario Balotelli non si trasferirà al Marsiglia, ma ha deciso di restare al Nizza, club con il quale giocherà la stagione da poco iniziata. La decisione dell'attaccante è stata comunicata dallo stesso club della Costa Azzurra. «Mario Balotelli sarà a Nizza in questa stagione. Il club e il suo numero 9 hanno confermato che continueranno la loro avventura insieme nel 2018-'19» fa sapere la società attraverso il proprio profilo Twitter, aggiungendo che SuperMario ha raggiunto l'accordo «lunedì notte».



Squalificato per le prime tre giornate della Ligue-1, Balotelli - autore fino ad ora di 43 reti in maglia rossonera - «sarà nuovamente a disposizione per la trasferta in casa del Lione». Ora non gli resta che far pace con l'allenatore Patrick Vieira, indispettito dalla mancata presentazione al raduno. L'annuncio dell'accordo è stato anticipato di un'ora da una gif animata che mostrava in azione Super Mario, il personaggio dei videogame.

© RIPRODUZIONE RISERVATA