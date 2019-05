Barça, Messi è di un altro pianeta: 3-0 al Liverpool, la finale è vicina

Grazie alla doppietta di Messi e a un gol di Suarez, il Barcellona supera il Liverpool per 3-0 ipotecando la finale di Champions League. La netta vittoria dei blaugrana non rispecchia però l'andamento della partita che per buona parte ha visto i reds giocare meglio è costringere il Barcellona alla difesa. Ha aperto le marcature nel 1 tempo Suarez, nella ripresa le due marcature di Messi, la seconda splendida su punizione.

