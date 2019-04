Con i gol di Suarez e di Messi - a segno nei minuti finali - il Barcellona batte 2-0 l'Atletico Madrid e di fatto ipoteca la vittoria della Liga con 11 punti di vantaggio sui colchoneros quando mancano sette giornate al termine del campionato. La squadra di Simeone lotta ed è costretta a giocare per oltre un'ora in 10 per l'espulsione di Diego Costa (al 27' del primo tempo) con Oblak che fa gli straordinari ma nel finale cede. Il Barcellona va a segno al 40' della ripresa con un destro a giro da fuori area di Suarez, nemmeno due minuti dopo arriva il gol del 2-0 blaugrana di Messi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA