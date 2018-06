Non solo Griezmann, il Barcellona punta anche Eriksen

Antoine Griezmann confessa che, prima dei Mondiali in Russia, ai quali si appresta a partecipare con la Nazionale francese, prenderà una decisione sul futuro. Intanto, il Barcellona - club al quale l'attaccante francese dell'Atletico Madrid è stato più volte accostato - si guarda intorno: secondo Don Balon, nell'agenda degli emissari del club catalano ci sono lo juventino Miralem Pjanic - ma questa non è una novità - e Christian Eriksen, il centrocampista esterno danese che gioca nel Tottenham e il cui cartellino è valutato intorno agli 80 milioni. Classe 1992, Eriksen, nell'ultima Premier League, ha collezionato 33 presenze e realizzato 10 reti, che si sommano alle sei presenze con due gol in Champions League.

