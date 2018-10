Barcellona, il presidente Bartomeu: «Non prevediamo ritorno Neymar»

«Non è previsto che Neymar torni da noi. Se n'è andato, e ora è il momento di Dembelé e Coutinho, e anche del resto della squadra. Non ho ricevuto chiamate dall'entourage di Neymar e qui non torna: ha pagato la clausola di rescissione». Intervistato da 'Catalunya Radiò, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu esclude che O Ney possa tornare a vestire la maglia blaugrana, nonostante i segnali che lancia da Parigi. Subito dopo una precisazione sul mercato: «non abbiamo intenzione di fare ulteriori acquisti - dice Bartomeu -. Quest'anno abbiamo allestito una rosa più ridotta perché pensiamo che nel nostro vivaio ci siano molti talenti e vogliamo che abbiano il giusto spazio». «E a proposito - aggiunge -: è ogni volta più complicato fare fronte a certi 'pescecanì che offrono milioni a questi giovani. Noi cerchiamo di convincerli a rimanere, ma non sempre ci si riesce». Non può mancare un commento sull'infortunio patito sabato scorso contro il Siviglia da Lionel Messi, che costringerà l'asso argentino a saltare la sfida di Champions con l'Inter e il 'Clasicò di domenica al Camp Nou. «Il suo infortunio ci preoccupa, lui è il miglior calciatore del mondo - sottolinea il presidente del Barcellona -. Salterà partite importanti, però il messaggio positivo è che la squadra ha sempre risposto bene quando ha dovuto fare a meno di lui. Valverde ha una gestione perfetta dello spogliatoio. Ho parlato con Messi e mi auguro che torni presto, perché il suo talento è ineguagliabile».

