Barcellona-United, Valverde: «La qualificazione non è scontata»

La rimonta contro la Roma, i successi del Manchester fuori casa, costringono Valverde a tenere alta l'attenzione e non dare la quelificazione per scontata, nonostante la vittoria, 1-0, a Old Trafford. «Il Manchester United ha vinto due partite in trasferta negli ultimi minuti, contro la Juventus e contro il Psg, e questo ci obbliga a tenere alta l'attenzione dall'inizio alla fine. Dobbiamo sviluppare il nostro gioco e condurre la partita sul nostro terreno. Siamo consapevoli del potenziale dei nostri avversari, dobbiamo chiudere bene gli spazi, precludendo loro qualsiasi opzione. Se concederemo spazio diventano molto pericolosi». Per poi aggiungere. «Dobbiamo essere noi a determinare il nostro destino nella partita di domani. Le sensazioni, in vista della partita di domani, sono molto positive: siamo molto concentrati e preparati al 100», ha aggiunto il portiere Marc-André Ter Stegen, sempre in conferenza stampa. «È vero - ha aggiunto il tedesco - il Manchester United ha vinto alcuni partite in trasferta, ma noi vogliamo difendere il nostro vantaggio (a Old Trafford finì 1-0 per il Barcellona) e dimostrare di essere superiori in entrambe le partite. La partita con la Roma? Non può succedere di nuovo».

