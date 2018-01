Barcellona, pronti 150 milioni per prendere subito Coutinho

di Redazione Sport

Il Barcellona è pronto a pagare 150 milioni al Liverpool per Philippe Coutinho. Lo scrive il Mundo Deportivo, secondo cui il club blaugrana avrebbe già presentato la sua offerta ai Reds: 110 milioni di corrispettivo fisso più altri 40 milioni in bonus legati agli obiettivi e al rendimento del brasiliano. Il 26enne Coutinho è da tempo nel mirino del Barcellona, che aveva tentato invano di soffiarlo al Liverpool già la scorsa estate. Stavolta però, stando a quanto scrive il Mundo Deportivo, il club di Anfield Road non avrebbe chiuso la porta ai catalani. Il Barcellona vorrebbe chiudere in fretta l'operazione di mercato e, se possibile, annunciare l'acquisto di Coutinho entro una settimana. Per ora però il club blaugrana si affretta a precisare, tramite canali non ufficiali, che il trasferimento in Spagna dell'ex interista non è ancora cosa fatta. Una precisazione che si è resa necessaria dopo la gaffe della Nike, sponsor tecnico dei catalani, che in una nota web poi rimossa aveva invitato nei giorni scorsi i tifosi del Barcellona ad acquistare la nuova divisa di Coutinho mandando su tutte le furie il Liverpool.

