Il Barcellona para la clausola di 120 mln per Griezmann. Ma l'Atletico replica: devono pagarne 200

Adesso è ufficiale: Antoine Griezmann è un giocatore del Barcellona. Lo ha confermato il club blaugrana con una nota sul proprio sito. «Il Barcellona ha reso effettiva la clausola di rescissione del giocatore Antoine Griezmann - è scritto nel comunicato -, che così si è svincolato dall'Atletico Madrid. Il costo della clausola è stato di 120 milioni di euro». Viene poi precisato che «il giocatore firmerà un contratto con il club per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno del 2024, che prevederà una clausola di rescissione di 800 milioni».



A gelare il Barcellona, però, è il presidente dei colchoneros. «L'Atletico Madrid considera la cifra depositata insufficiente per attivare la clausola rescissoria dato che l'accordo fra il giocatore e il Barcellona è stato raggiunto prima della data in cui la citata clausola si riducesse da 200 a 120 milioni», la nota del cluib con cui fa sapere di volere 80 milioni in più e hanno avviato azioni legali per far valere i propri interessi. «È antecedente a questa data anche la comunicazione fatta il 14 maggio scorso dal giocatore all'Atletico, in cui annunciava la sua volontà di svincolarsi dal club -sottolinea l'Atletico nel comunicato-. L'Atletico Madrid ritiene che la risoluzione del contratto sia avvenuta prima della fine della scorsa stagione a causa di eventi, azioni e comportamenti messi in atto dal giocatore ed è per questo che ha già avviato le azioni che considera appropriate per la difesa legittima dei propri diritti e interessi»

