Batistuta operato alla caviglia e twitta: «La protesi alla caviglia è già realtà»

Gabriel Omar Batistuta, 50 anni, si è operato alla caviglia e ha ringraziato i tifosi. Da tempo il campione argentino doveva sottoporsi a un intervento chirurgico per una protesi alla caviglia sinistra. Così oggi l'ex attaccante della Roma ha rassicurato i propri fan attraverso il suo profilo Twitter: “La prima tappa è superata, la protesi alla caviglia sinistra è già una realtà, ora ci stiamo avviando al recupero. Grazie per tanto affetto e per la preoccupazione”.





Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación. pic.twitter.com/ODVX2fwDZh — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 17, 2019

