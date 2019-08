Bayern, ufficiale Coutinho: «Una nuova sfida»

«Questo cambio per me è una nuova sfida, la affronto con entusiasmo: non vedo l'ora di indossare la maglia del Bayern, uno dei club più illustri d'Europa». Così Phil Coutinho commenta la sua firma sul contratto con la squadra bavarese, alla quale arriva in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona. «È un giocatore di classe mondiale - il commento del ds Salihamidzic, sul profilo twitter del Bayern - Ha grandi doti offensive e versatilità, l'opzione giusta per il nostro attacco».

