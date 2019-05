Il 29° titolo nazionale è davvero a un passo per il Bayern Monaco. La squadra di Nico Kovac ha messo le mani sulla Bundesliga battendo 3-1 l'Hannover nella 32a giornata di campionato e, contemporaneamente, allungando in classifica grazie al pareggio del Borussia Dortmund, suo immediato inseguitore, fermato sul 2-2 sul campo del Werder Brema. A trascinare il Bayern le reti di Lewandowski, Goretzka e, nella ripresa, Ribery. Per gli ospiti momentanea rete del 2-1 firmata da Jonathas su calcio di rigore. In classifica i bavaresi guidano con 74 punti contro i 70 del Dortmund, quando mancano due giornate alla fine del torneo.







