Bayern, Hoeness stoppa Conte e conferma Kovac l'anno prossimo

Antonio Conte nuovo allenatore del Bayern Monaco? L'ipotesi, ventilata da vari 'medià che si occupano di mercato, sembra sfumare dopo le parole dette oggi dal presidente del club bavarese Uli Hoeness. «Niko Kovac? Quando un allenatore arriva e raggiunge la finale della Coppa nazionale al primo anno - ha spiegato Hoeness -, ed è tra le prime quattro in classifica in Bundesliga a quattro giornate dalla fine, significa che ha fatto un buon lavoro. Non abbiamo nulla di cui lamentarci». «Non ho idea perché ci sia qualcuno che ancora lo mette in discussione - ha aggiunto -: siamo un punto sopra il Borussia Dortmund e con una miglior differenza reti. Sappiamo che qualsiasi scivolone può essere decisivo, ma è tutto nelle nostre mani. Dobbiamo solo continuare a fare quel che abbiamo fatto. Sono orgoglioso della squadra». Che però a livello di effettivi tecnici in estate presenterà molte novità: Hoeness non lo ha detto, ma il Bayern ha in programma di svecchiare i ranghi, e prevede ingenti investimenti ma anche cessioni e addii vari.

