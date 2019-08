Bayern, Kahn presidente dal 2022 al posto di Rummenigge

Il consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco ha nominato nel consiglio di amministrazione per il prossimo quinquennio di Oliver Kahn. L'ex portiere e capitano dei bavaresi, 50 anni, farà il suo ingresso nel cda il prossimo 1 gennaio e dal 2022 prenderà il posto di Karl Heinz Rummenigge alla presidenza. Il presidente del consiglio di sorveglianza, Uli Hoeness, che si dimetterà a fine anno, definisce quella di Kahn «una soluzione perfetta». «Oliver è stato importante nella storia del nostro club. Ô stato capitano del Bayern e della nazionale per anni, ha vinto quasi tutti i titoli che si possono vincere. Al termine della carriera ha conseguito un Master in gestione aziendale, quindi conosce il calcio, conosce l'economia e ha dentro di sè il Dna del Bayern. Siamo convinti che sia l'uomo giusto per guidare il club in futuro». «È un grande onore per me», ha dichiarato Kahn, che in 14 anni al Bayern ha conquistato otto titoli in Bundesliga, sei coppe di Germania, una Champions League, una coppa Uefa e una Intercontinentale. In nazionale, tra il 1994 e il 2006, ha totalizzato 86 presenze, vincendo

