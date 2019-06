Belgio, il ct Martinez spinge Lukaku: «Pronto per una nuova avventura»

«Lukaku ha bisogno di uno stimolo nuovo, è pronto per fare nuove esperienze». Dal ct del Belgio, Roberto Martinez, arriva un nuovo indizio su un possibile addio al Manchester United dell'attaccante obiettivo di mercato dell'Inter. «Non sono preoccupato per Romelu -prosegue il commissario tecnico del Belgio in una intervista al quotidiano Hln- può giocare ovunque e può essere ancora importante per i 'red devils', ma io voglio che i miei giocatori siano felici e quindi penso che debba andarsene. Deve trovare la destinazione giusta».

