Belotti in rovesciata ribalta Sassuolo: 3-2, Toro rivede Europa

Sbaglia un rigore, poi si riscatta con una doppietta da urlo. Belotti è l’anima di un Toro che non molla mai, rimonta due volte il Sassuolo e si rilancia in corsa per l’Europa. La squadra di De Zerbi crolla nel finale, in meno di un minuto (tra il minuto 81 e l’82) succede di tutto: da una sconfitta pesantissima a tre punti preziosissimi firmati Zaza e soprattutto Belotti. Quel rigore sbagliato dopo 17 minuti il Gallo non l’ha digerito. E nella ripresa scende in campo con la rabbia di chi ha qualcosa da farsi perdonare, di fronte a un Grande Torino che non smette di sognare l’Europa. Quando saltano gli schemi e la stanchezza di una stagione intera inizia a farsi sentire conta il cuore, e quello del Toro batte più forte che mai. Partono forte i granata con un colpo di testa velenoso di De Silvestri, poi mani in area di Magnanelli, Giacomelli concede il rigore dopo la revisione al Var, ma Belotti probabilmente sente troppo la tensione e spara alto sulla traversa (primo errore in stagione). Momento delicatissimo della partita e il Sassuolo ne approfitta in ripartenza: Bourabia calcia da fuori area e pesca l’angolino alla destra di Sirigu, vantaggio dei ragazzi di De Zerbi che però non fanno nemmeno in tempo ad esultare.



La maglia alzata a coprire la faccia costa carissimo a Bourabia, inflessibile – e un po’ severo – Giacomelli che gli sventola il secondo giallo in faccia, Sassuolo in 10 contro 11. Izzo sfiora il pareggio, e nella ripresa Belotti si scatena. Prima vola e impegna Consigli con una rovesciata plastica, poi fa centro da tre metri grazie all’assist vincente di De Silvestri. Il Toro attacca a testa bassa perché un punto non basta, Zaza si divora un paio di occasioni, ma nel momento migliore dei granata arriva a sorpresa il nuovo vantaggio del Sassuolo: Boga salta netto Moretti, tiro ribattuto da Sirigu, colpo di tacco di Lirola che sorprende tutti e si infila in rete. L’ultimo treno per l’Europa è in partenza, il Toro lo riacciuffa con Zaza bravo a trasformare di sinistro un bell’assist di Meite, poi sulla scia dell’entusiasmo Belotti vola di nuova in cielo, ancora di rovesciata ma stavolta fulmina Consigli per il 3-2, vittoria entusiasmante, sudata e di cuore. Da vero Toro.



