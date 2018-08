Maxi offerta dalla Cina per Benitez: l'ex Napoli verso il Tianjin Quanjian

Sirene cinesi per il tecnico spagnolo Rafa Benitez. A quanto riporta il quotidiano britannico Mirror il tecnico del Newcastle, in scadenza di contratto la prossima estate, è nel mirino del Tianjin Quanjian. Il club che milita nella Chinese Super League per avere l'ex allenatore tra gli altri di Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Inter e Napoli, sarebbe pronto a una offerta monstre da 33 milioni di euro.

