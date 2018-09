di Domenico Zurlo

Sarebbe stato certamente più contento di passare alla storia per una tripletta in Champions League, ma anche questa non lo lascerà indifferente: Saido Berahino, attaccante dello Stoke City - squadra di Championship inglese, l’equivalente della nostra Serie B - in un mese e mezzo è riuscito in una tripletta con pochi precedenti.







Non si tratta però di un bomber che ha segnato tre gol (anzi, nelle ultime due stagioni ne ha segnati solo due di gol, a dispetto del suo ruolo di attaccante), ma di tre figli, avuti da tre donne diverse: una è Stephania Christoforou, sua ex fidanzata, la seconda è Chelsea Lovelace, modella e sua ex amante (qui in basso la sua foto col pancione, ndr), mentre la terza è una sua ‘amica’, un’infermiera di origini africane.



Lo racconta il tabloid The Sun: la storia è relativamente recente, dato che i tre bambini sono nati tra il 30 maggio e il 17 luglio. Il Sun ha scovato i certificati di nascita dei primi due bambini, nati dalla Christoforou (un bambino di nome Costa) e dalla Lovelace (una bambina di nome Aniya Marie), notando che alla voce ‘papà’ c’era proprio il nome di Berahino, inglese ma originario del Burundi. Quanto alla terza figlia, nata il 15 luglio da un'infermiera, non è stata ancora riconosciuta.​

