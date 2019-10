Libertadores, River batte Boca 2-0 ma De Rossi punta già alla rimonta

Va al River Plate la semifinale tutta argentina della Copa Libertadores contro il Boca Juniors. Nella riedizione della finalissima del 2018 i millonarios si impongono 2-0 davanti al pubblico amico dello stadio Monumental di Buenos Aires, decisivi i gol al 6' di Borre su rigore ed il raddoppio di Fernandez al 70'. Nulla da fare per il Boca in campo senza Daniele De Rossi, indisponibile e costretto ad assistere alla gara dalla tribuna, ma pronto per il tentativo di rimonta nel match di ritorno alla 'Bombonerà in programma il 23 ottobre.



Tra le file delle 'xeneizè anche due vecchie conoscenze della Serie A, Carlos Tevez e Mauro Zarate. Il Superclasico valido per la massima competizione continentale sudamericana per club arrivava dopo le polemiche per la finale dello scorso anno accompagnata da gravi scontri tra le due tifoserie e l'assalto dei tifosi del River al pullman che portava allo stadio la squadra del Boca.



Per riportare la calma e garantire l'ordine pubblico la finale venne giocata a 6mila chilometri di distanza, allo stadio Bernabeu di Madrid, il 9 dicembre, ad alzare la coppa fu il River che si impose 3-1 in Spagna dopo il 2-2 dell'andata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA