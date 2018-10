Il Cagliari ospita il Bologna e c'è già sapore di punti pesanti in palio questo pomeriggio in Sardegna; i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di San Siro per 2-0 contro l'Inter al termine di una prestazione comunque non del tutto negativa, mentre l'umore del Bologna è certamente migliorato, insieme alla sua classifica, dopo aver superato per 2-1 l'Udinese nella partita dell'ora di pranzo di domenica scorsa.



SEGUI LA DIRETTA



Nei 28 precedenti sull'Isola tra Cagliari e Bologna, partite valide per il massimo campionato, si contano 11 vittorie dei sardi, 13 pareggi e solamente 4 affermazioni degli emiliani; l'ultimo successo dei padroni di casa risale però a 6 anni fa, 1-0 con rete di Nainggolan al quarto d'ora del secondo tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA