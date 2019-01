Live Bologna-Juventus 0-2 Apre Bernardeschi, raddoppia Kean

Bologna e Juventus si affrontano quest'oggi al Dall'Ara per gli ottavi di finale di Coppa Italia, cui i felsinei sono giunti sconfiggendo prima il Padova al secondo turno col risultato di 2-0 e poi il Crotone al terzo per 3-0, giocando entrambi i match di fronte ai propri tifosi.



I bianconeri di Massimiliano Allegri, detentori del trofeo, fanno invece il loro ingresso nella competizione questa sera.Da Costa; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Svanberg, Pulgar, Soriano, Dijks; Destro, Sansone. All.: Inzaghi.Szczesny; De Sciglio, Benatia, Bonucci, Spinazzola; Can, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Kean, Costa. All.: Allegri.La Penna di Roma.

