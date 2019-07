Inter e Roma: «Forza Sinisa, vinci questa battaglia!»

«Forza Sinisa, l'Inter è al tuo fianco in questa battaglia». Lo scrive l'Inter su Twitter, nel giorno in cui il suo ex difensore Sinisa Mihajlovic ha annunciato di avere una leucemia acuta.







Forza Sinisa, l’Inter è al tuo fianco in questa battaglia 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻#FCIM — Inter (@Inter) July 13, 2019

Insieme abbiamo vinto tanto.

Siamo con te anche in questa battaglia.#ForzaSinisa! pic.twitter.com/wXVeZDLjoN — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 13, 2019

Forza Sinisa, vinci questa battaglia! pic.twitter.com/9O46E1DdM3 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2019

Dopo pioggia viene sole. #ForzaSinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La #Sampdoria e i sampdoriani sono con te. ❤ pic.twitter.com/AXlbV3sL5w — U.C. Sampdoria (@sampdoria) July 13, 2019

Pronto il sostegno della Lazio, che con Mihajlovic ha vinto il secondo scudetto: «Insieme abbiamo vinto tanto. Siamo con te anche in questa battaglia. #ForzaSinisa!»«Forza Sinisa, vinci questa battaglia!». Lo scrive la Roma su Twitter. Anche il club capitolino si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic, che ha vestito la maglia giallorossa dal 1992 al 1994.«Dopo pioggia viene sole». Con una massima di Vujadin Boskov la Sampdoria si stringe attorno al suo ex giocatore e allenatore, Sinisa Mihajlovic. «Forza Sinisa, lotta e vinci come sempre, come sai fare tu. La Sampdoria e i sampdoriani sono con te», aggiunge il club blucerchiato su Twitter.

© RIPRODUZIONE RISERVATA