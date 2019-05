Bologna-Napoli per i non vedenti con la nuova tecnologia «par ttt»

L'ultima di campionato, allo stadio Dall'Ara di Bologna, coincide con il debutto di una tecnologia che consentirà di abbattere la barriera tra lo spettacolo agonistico e i non vedenti. 'Stadio par ttt' (lo stadio per tutti) è il nome di questa iniziativa promossa dall'Associazione W il Calcio!, dall'Istituto dei Ciechi Cavazza di Bologna, dal Bologna Fc 1909 e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc) per consentire alle persone cieche o ipovedenti di vivere allo stadio con strumenti personalizzati. Grazie a tecnologie in radiofrequenza messe a disposizione da Bologna Welcome, in un'area della tribuna dello Stadio Dall'Ara alcuni tifosi ciechi o ipovedenti saranno dotati di due auricolari attraverso i quali potranno ascoltare il racconto live della partita tra il Bologna e il Napoli fatto da radiocronisti dedicati a loro e attraverso un gruppo Whatsapp potranno inoltrare in tempo reale domande agli stessi cronisti su ciò che sta accadendo sul campo. L'esperimento sarà poi affinato il 16 e il 19 giugno in occasione delle partite dell'Europeo Under 21 Italia-Spagna e Italia-Polonia. Per la tecnologia in questione si tratta di un debutto, mentre esperienze dedicate alle persone non vedenti sono già state lanciate in altri stadi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA