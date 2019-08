Live Bologna-Spal 0-0 Standing ovation per Mihajlovic

«Combattiamo ogni battaglia per Sinisa e per la maglia». Con questo striscione la curva del Bologna ha accolto l'ingresso in campo dei rossoblu nel derby contro la Spal. E una standing ovation ha salutato l'arrivo sull'erba di Mihajlovic, dimesso mercoledì dall'ospedale dopo il primo ciclo di terapie per curare la leucemia. Il tecnico è entrato in campo dopo le formazioni, cuffia rossoblù in testa. Il serbo ha risposto battendosi il petto e ringraziando gli spettatori, tutti in piedi, poi si è sistemato davanti alla panchina, senza neppure sedersi.



BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Medel, Soriano; Sansone, Destro, Orsolini.

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Di Francesco, Petagna.



Si apre di venerdì sera con il derby emiliano tra Bologna e SPAL la seconda giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I padroni di casa vengono dal pareggio colto sul campo del Verona e dalla forte emozione provata grazie alla presenza in panchina di mister Mihajlovic, mentre i ferraresi si sono visti rimontare due reti dall'Atalanta, sulla quale conducevano 2-1 prima dell'ingresso in campo di Muriel che con una doppietta ha condannato i ragazzi di Semplici alla prima sconfitta stagionale.

