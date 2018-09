Live Bologna-Udinese 0-0 Inzaghi cerca punti per la tranquillità

Il Bologna torna a giocare di fronte ai propri tifosi, forte dei 3 punti raccolti nell'ultimo impegno casalingo ai danni della Roma, ed ospita l'Udinese. I felsinei devono vincere per abbandonare, seppur in questa fase embrionale della stagione, il terzultimo posto, mentre i friulani vogliono riscattarsi dopo la sconfitta infrasettimanale subita per mano della Lazio di fronte ai propri tifosi.



SEGUI LA DIRETTA



Nei 33 precedenti giocati al Dall'Ara in Serie A, il Bologna ha vinto 17 volte la sfida, l'Udinese 10 e il pareggio si è verificato in 6 occasioni. Nello scorso campionato fu 1-2, con vantaggio rossoblù grazie ad un'autorete di Danilo e rimonta dei friulani con Widmer e gol vittoria di Kevin Lasagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA