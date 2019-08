di Pino Taormina

"E' chiaro che abbiamo concluso la partita solo per motivi di ordine pubblico. Quello che mi è meno chiaro è perché la Uefa non ha deciso ancora di asegnarci la vittoria a tavolino". Poche ore dopo Giuseppe Sannino, il tecnico napoletano che da giugno è alla guida dell'Honved Budapest invoca giustizia. Durante il secondo turno preliminare di Europa League tra Craiova e Honved Budapest, una bomba carta lanciata in campo ed esplosa vicinissima all'arbitro Arnold Hunter ha costretto alla sospensione della gara per ben 42 minuti. Agli sgoccioli dei supplementari, e durante un principio di rissa in campo, piove dalle tribune una bomba carta. L'ordigno non colpisce direttamente l'arbitro nordirlandese ma esplode molto vicino a lui. Hunter rimane a terra stordito: match fermo prima che il quarto uomo Jamie Robert Robinson traghetti la sfida fino ai rigori. Lì perderanno gli ungheresi allenati da Giuseppe Sannino, che già chiedevano a gran voce la definitiva sospensione della partita. "Ma con che spirito siamo andati a tirare i rigori? Quello che è successo è stato assurdo. Non ho avuto paura, ma devo dire che di paura ne ha avuta l'arbitro. Spero che adesso l'Uefa renda giustizia, perché quelle immagini che sono arrivate in tutto il mondo sono un colpo al cuore per il calcio. Serve provvedimento esemplare, perché di certo non si può rischiare di farsi male in un match di Europa League".

