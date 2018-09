di Domenico Zurlo

L'odio sui social è una delle piaghe dei nostri tempi: era già accaduto a Leonardo Bonucci, quando poco più di un anno fa lasciò la Juventus per approdare al Milan. Un amore che è durato poco, dato che dopo appena una stagione il difensore della Nazionale azzurra è ritornato in bianconero.



Di Bonucci tutta Italia conosce la storia legata a uno dei figli, che negli anni scorsi ha avuto problemi di salute: nemmeno di fronte a questo tipo di problematiche gli hater si fermano, e un anno fa qualcuno aveva augurato a Leo che i problemi del figlio tornassero a peggiorare. Commenti e messaggi inaccettabili.







E ieri Bonucci ha postato un messaggio privato di un utente, che gli ha scritto senza vergognarsi «Te devono morì tutte e due i figli, pezzo di merda». Il calciatore ha postato tra le sue stories di Instagram lo screenshot del messaggio, seguito da questo post: «Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa gente. Quello della violenza fatta di gesti, parole e pensieri». «Adesso cancellati, cambia account, chiama qualcuno a darti manforte, peccato che nessuno potrà sollevarti dallo schifo di essere che sei». Ma quando finirà questa barbarie?

