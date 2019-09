Bonucci, l'attacco di Karapetyan: «Sei vergognoso: hai simulato»

Armenia-Italia non finisce, il giorno dopo è Aleksandr Karapetyan a rincarare la dose. L'espulsione non gli è andata giù, colpa di Bonucci, secondo l'armeno. «Ho un grande rispetto per la tua carriera ma quello che hai fatto è vergognoso». Il giocatore dell'Armenia attacca Leonardo su Instagram all'indomani della sua espulsione per un intervento a gomito alzato nei confronti del difensore azzurro nel corso della partita valida per le qualificazioni a Euro 2020. Secondo Karapetyan, Leo, simulato di aver ricevuto un colpo inducendo l'arbitro ad ammonirlo per la seconda volta e dunque ad espellerlo quando la partita era in parità sull'1-1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA