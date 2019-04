Maruzio Sarri difende Leo Bonucci. «Ha sbagliato, ma probabilmente voleva dire qualcosa di diverso e sono sicuro che non è razzista», ha detto il tecnico del Chelsea per commentare le parole del difensore della Juventus, finito nella bufera per il modo in cui ha commentato il caso dei buu razzisti al suo compagno di squadra Kean durante il match di Cagliari. «Noi possiamo solo essere un esempio per la gente, ma è molto difficile risolvere questo problema», osserva il tecnico del Chelsea, che si dice «molto sorpreso di quanto accaduto perché solitamente a Cagliari c'è una bella atmosfera allo stadio».

