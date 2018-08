Ora è ufficiale: Marco Borriello giocherà la prossima stagione con l'Union Deportiva Ibiza. Il club che milita nella Segunda Division B (la serie C spagnola) ha confermato in un comunicato l'accordo con l'attaccante. Borriello si unirà domani alla prima squadra e nei prossimi giorni sarà presentato in conferenza.



