Borriello riparte... da Ibiza: il bomber giocherà in Spagna

Marco Borriello riparte... da Ibiza. No, niente vacanza stavolta. Non solo almeno. Rimasto senza squadra dopo l'ultima disgraziata stagione alla Spal, il centravanti napoletano s'è accasato a Ibiza. L'indizio social non lascia spazio dubbi: Borriello guiderà l'attacco dell'UD Ibiza, Segunda Division B spagnola, l'equivalente della nostra Serie C.



Declinate le avance provenienti da Dubai e dalla Serie B italiana, Borriello ha scelto di restare a Ibiza, dove pure è habituè nelle notti d'estate.

