Lazio, matrimonio per Inzaghi: Simone sposa Gaia a Montalcino

di Valerio Cassetta

Fiori d’arancio sulle splendide colline dove nasce il Brunello. Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, e Gaia Lucariello, imprenditrice romana nel settore della moda, si sono sposati nel pomeriggio a Montalcino, in provincia di Siena, nella Chiesa dell’Amorosa. Una struttura in pietra, piccola e semplice, risalente al 1300, immersa negli ameni vigneti toscani, a pochi passi dal Castello Banfi, teatro del ricevimento. Circa duecento gli invitati alla cerimonia, che hanno assistito all’arrivo della sposa a bordo di una carrozza guidata due cavalli. Insomma, un matrimonio da favola. Tanti i vip presenti: Alessia Marcuzzi, ex compagna dello sposo, Filippo Inzaghi, Michela Quattrociocche con il marito Alberto Aquilani, Giuliano Giannichedda, Sebastiano Siviglia, Roberto Baronio, Giuseppe Pancaro, Matteo Materazzi, il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare, club manager Angelo Peruzzi e tutto lo staff tecnico biancoceleste.

