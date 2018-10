Un gol di Miranda al 48' della ripresa regala la vittoria al Brasile nell'amichevole contro l'Argentina giocata in Arabia Saudita. Il Clasico sudamericano numero 100 viene deciso in pieno recupero con un gol di testa dell'interista Miranda su assist di Neymar sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'Argentina non bastano gli 'italiani' Dybala, Icardi e Simeone e Lautaro Martinez: l'Albiceleste pur giocando bene non è mai veramente pericolosa.



