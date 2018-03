Brasile, convocati Alisson, Miranda e Douglas Costa

Ci sono i tre italiani Alisson, Miranda e Douglas Costa nella lista dei 25 convocati del Brasile per le amichevoli premondiali contro Russia e Germania in programma il 23 e 27 marzo. Nella lista manca ovviamente l'infortunato Neymar, mentre torna l'ex juventino Neto, che come terzo portiere prende il posto di Cassio del Corinthians. Come terzino sinistro il ct Tite continua a preferire Fagner del Corinthians allo juventino Alex Sandro, che infatti non è stato chiamato. Fra i nomi nuovi spiccano Geromel del Gremio, Talisca del Besiktas e Willian Josè della Real Sociedad, 26enne attaccante 'di pesò con un passato nel Castilla, squadra filiale del Real Madrid. Questa la lista dei convocati di Tite: - portieri: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Neto (Valencia); - difensori: Marcelo (Real Madrid), Daniel Alves (PSG), Filipe Luis (Atlético Madrid), Fágner (Corinthians), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Miranda (Inter), Pedro Geromel (Grˆmio), Rodrigo Caio (San Paolo); - centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Willian (Chelsea), Fernandinho (Manchester City), Fred (Shakhtar Donetsk), Anderson Talisca (Besiktas), Paulinho (Barcellona), Philippe Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Douglas Costa (Juventus); - attaccanti: Gabriel Jesùs (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool), Taison (Shakhtar Donetsk), Willian José (Real Sociedad).(ANSA)

© RIPRODUZIONE RISERVATA