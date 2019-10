Live Brescia-Fiorentina 0-0 annullato con il Var il gol di Aye

Il calendario dell'8a giornata di Serie A presenta una coda nel posticipo tra Brescia e Fiorentina in programma di lunedì sera. Il Brescia non ha giocato la 7a giornata contro il Sassuolo, a causa del rinvio dovuto alla scomparsa del patron neroverde Squinzi, e cerca i 3 punti per uscire dalla parte inferiore della graduatoria; i viola, dal canto loro, voglio dare continuità ai risultati e con una vittoria si affaccerebbero alle prime posizioni della classifica. [



LE PROBABILI FORMAZIONI:

BRESCIA: (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Aye. All. Corini

FIORENTINA: (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella



La Fiorentina non vince a Brescia da oltre vent'anni: nel febbraio 1998 l'ultimo successo viola in Lombardia, 1-3 con reti di Morfeo, pareggio momentaneo di Hubner su rigore, poi Batistuta e Rui Costa a suggellare il finale di partita. Nel 2002 l'ultimo successo delle Rondinelle: 3-0 grazie al gol di Toni e alla doppietta di Roby Baggio.

