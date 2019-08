Un calciatore brasiliano, Bruno Henrique che gioca nella squadra carioca del Flamengo, è il giocatore più veloce del mondo, avendo raggiunto i 38 chilometri orari durante la prima partita dei quarti di finale della Copa Libertadores, giovedì scorso.



Il giocatore ha battuto il record di Gareth Bale, che aveva registrato la velocità massima di 36,9 chilometri orari. A darne notizia è stata la stessa FIFA dal proprio profilo istituzionale di Twitter.



⚡️ @Brunohenrique has reached supersonic speeds of 3⃣8⃣ km/h. Tonight his double was lightning.



🔴⚫️It left @Flamengo on the cusp of @TheLibertadores semis.



Now the 🌎 knows why 🇧🇷 called him up



💬 "It's been the best week of my life," he said in tearspic.twitter.com/DbNd6GfkJW