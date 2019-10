Bruscolotti: «Avrei meritato l'Italia ma non facevo parte del giro»

di Angelo Rossi

Un terzino destro del Napoli in Nazionale non s'era quasi mai visto. Nemmeno ai tempi di Bruscolotti, capitano e leader della squadra negli anni settanta e ottanta. Era uno dei migliori difensori italiani, eppure «Eppure niente da fare, era un altro calcio. Potevi essere bravo quanto volevi ma se non facevi parte del giro, restavi a casa».



Far parte del giro voleva dire giocare in una big?

«Più o meno. Il Napoli era squadra da metà classifica, dominavano le milanesi e la Juventus, facevano quello che volevano in Nazionale».



Geopolitica allo stato puro, insomma?

«Esatto, geopolitica. Il Napoli contava poco o niente, venivano convocati soprattutto i calciatori che giocavano in squadre di vertice».





