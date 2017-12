Budimir carica il Crotone: «Possiamo fare male al Napoli»

Budimir, l'attaccante del Crotone, è l'uomo più pericoloso di Zenga. "Con il Napoli è l’ultima partita dell’anno, stiamo preparando la gara. Dobbiamo mettercela tutta, sappiamo che il Napoli è fortissimo e la classifica dice tutto, ma ogni partita comincia da 0-0", ha detto in conferenza stampa entrando poi nei dettagli del match di venerdì sera allo Scida. "Hanno una difesa fisica e molto organizzata, si muovono insieme molto bene, non basta che un solo giocatori attacchi tutta la difesa. Dobbiamo trovare il modo di andare con più giocatori in avanti, cosi possiamo fargli male”.

