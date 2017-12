Bufera Real su Cristiano Ronaldo: «Paradisi fiscali per evitare tasse»

di Pino Taormina

In Spagna si torna a parlare della presunta evasione fiscale di quasi 15 milioni di euro da parte di Cristiano Ronaldo. Tale situazione in estate poteva spingere il cinque volte Pallone d’Oro a lasciare il Real Madrid, ma così non è stato e il fuoriclasse portoghese ha continuato a fare collezione di trofei: l’ultimo, in ordine cronologico, è il Mondiale per Club. Intanto, il Mundo Deportivo ha svelato alcuni documenti sull’audizione di Caridad Gomez, capo dell’Unità di coordinamento centrale del Tesoro in materia di reati fiscali, per quanto concerne la situazione dell’ex Sporting Lisbona e Manchester United: “In una situazione normale, Ronaldo dovrebbe finire in carcere. Onestamente, abbiamo in prigione persone che non hanno dichiarato 125.000 euro. La frode è molto rilevante. L’evasione di almeno quattro reati fiscali è completamente volontaria, non è una discrepanza puramente tecnica come ha affermato la difesa del calciatore. Ronaldo ha utilizzato paradisi fiscali per la tassazione dei suoi diritti d’immagine".



Ronaldo, a luglio, si difese con veemenza dall'accusa di evasione: "Se non mi chiamassi Cristiano Ronaldo, non sarei qui", disse d al giudice istruttore Monica Gomez Ferrer, durante l'interrogatorio in cui era chiamato a rispondere delle accuse di frode fiscale. Nella nota diramata poi dal suo entourage, Ronaldo precisa che "mai ho nascosto nulla né ho mai avuto intenzione di evadere le tasse. Il fisco spagnolo conosce nel dettaglio tutte le mie entrate perché ho sempre dichiarato tutto e chi mi conosce sa quello che chiedo ai miei consulenti: che venga pagato tutto perché non voglio problemi". Ronaldo ha confermato che la struttura fiscale all'origine delle accuse è stata creata nel 2004 quando giocava in Inghilterra, dai legali che gli aveva messo a disposizione il Manchester United, "una struttura esaminata dal fisco inglese e riconosciuta come legale e legittima".



Altri celebri calciatori hanno avuto, come lui grane col fisco. Si va da Diego Armando Maradona a Lionel Messi per arrivare a Cassano e, in questo caso campione delle due ruote, Valentino Rossi. E se il campione di Tavullia alla fine ha trovato un accordo col fisco italiano versando 35 milioni di euro, per la maxi evasione dal 2001 al 2006, Maradona ha invece deciso di dichiarare guerra a Equitalia.

Ma non solo: Alberto Tomba fu accusato di aver portato denaro nei paradisi fiscali. L'inchiesta si risolse con un'assoluzione, ma lo sciatore aveva già provveduto a sanare i suoi debiti col fisco, pari a 10 miliardi di lire. Finirono sulla graticola i ciclisti Bettini e Rebellin, i piloti Fisichella e Liuzzi. A Fabio Capello venne contestata la mancata dichiarazione di 16 milioni di euro. Poi ha risolto tutto. Anche Luiz Felipe Scolari, in Portogallo, tenne nascosti al fisco circa 7 milioni, e si giustificò dicendo ciò che quasi tutti, in questi casi, dicono: «Se qualcuno ha sbagliato, non sono io». In Inghilterra avevano inventato il sistema "Eclipse 35", una scappatoia per evadere in allegria il fisco, dentro ci finirono anche Eriksson e Ferguson. Si salvarono anche loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA