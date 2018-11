Buffon: «A Napoli gara delicata Ancelotti ha regalato certezze»

«Quella contro il Napoli sarà una partita delicata, contro un avversario di grandissimo livello». così Gigi Buffon ai microfoni di Sky Sport mette nel mirino il San Paolo, uno stadio che ha conosciuto bene negli ultimi anni di militanza alla Juventus e che segnerà il suo ritorno da titolare in Champions League dopo la squalifica scontata negli ultimi turni.



«Non è stato facile non giocare le ultime partite», ha continuato. «Le ho guardate in differita in tv dallo spogliatoio, non essere partecipe mi fa soffrire». Quella di martedi sera sarà la sua prima volta contro il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti. «Il suo avvento ha fatto sì che questa squadra prendesse un altro tipo di consapevolezza che prima non era certa di avere», ha concluso Buffon.

