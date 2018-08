Psg, la rivincita di Buffon: «Sto meglio oggi di cinque anni fa»

di Redazione Sport

«Sto meglio ora rispetto a quando avevo 35 anni, sembra impossibile ma sento che sto meglio rispetto a cinque o sei anni fa». È un Gigi Buffon carico per l'avventura da poco intrapresa al Paris Saint Germain quello che emerge dall'intervista rilasciata a 'France Football'. «Magari questo è possibile perché ho cambiato metodo di lavoro, ma credo che alla mia età sia tutta una questione di motivazioni», prosegue l'ex portiere della Juventus. «La concorrenza con Areola e Trapp? Mi trovo bene, ho un ottimo rapporto con loro; in un gruppo è importante avere rispetto e stima l'uno per l'altro. Il Psg giocherà circa 60 partite in stagione, è logico avere tre portieri importanti e non un solo titolare. La Champions? Voglio giocarci ancora, ma non è un'ossessione», spiega il portiere campione del mondo a Germania 2006.



Spazio poi a una considerazione dopo il cambio di vita avvenuto questa estate con l'approdo a Parigi. «Dopo quarant'anni in Italia, non è mai facile cambiare la propria vita. Non avevo idea di come gli altri calciatori mi avrebbero accolto, ero anche un pò preoccupato per questo. A volte finiamo per costruirci una zona di comfort e, per paura o per pigrizia, ci rifiutiamo di andarcene perché la novità è sempre spaventosa». «Eppure, io sono l'esatto opposto. Mi piace mettermi in gioco, sono una bestia da competizione, mi piace progredire, mi piace affrontare le difficoltà e provare a superarle», conclude Buffon.

