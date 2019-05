Bayern festa doppia: titolo più l'addio a Ribery e Robben

Bastava un pareggio per conquistare il titolo, ma il Bayern ha voluto fare le cose fatte bene visto che all'Arena salutava Ribery e Robben, un bel pezzo della sua storia recente. La squadra di Kovac ha travolto 5-1 l'Eintracht Francoforte (crollato dopo aver perso la semifinale di Europa League ai rigori col Chelsea). Gol dell'ex juventino Coman al 5', pari di Haller al 50' e poi goleada bavarese: Alaba al 53', Sanches al 58' prima dei gol più attesi della giornata ovvero quelli di Ribery al 72' e di Robben al 78' che saluteranno a fine stagione. E' il settimo titolo di fila per il Bayern, il 29° della storia. Poi fiumi di birra per tutti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA