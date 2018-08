Il Bayern Monaco apre la stagione su Bundesliga vincendo 3-1 contro l'Hoffenheim nell'anticipo della prima giornata. I campioni di Germania, sotto la guida del suo neo allenatore Nico Kovac, hanno avuto qualche difficoltà a imporsi su una formazione che ha chiuso lo scorso campionato al terzo posto, conquistando l'accesso diretto alla Champions League. Dopo la rete di Mueller al 23' pt, il Bayern ha subito il pareggio di Szalai al 12' st e solo nel finale, con un rigore di Lewandowski al 37' e un gol di Robben nel recupero, ha potuto portare a casa i primi tre punti per cercare l'assalto al settimo titolo consecutivo.



I bavaresi hanno schierato in porta Neuer, un bel segnale dopo i lunghi mesi di infortunio e la sfortunato esperienza al Mondiale di Russia con la nazionale. Il polacco Lewandowski, a sua volta reduce da una prestazione in coppa del mondo a dir poco scialba, si è confermato decisivo per la sua squadra dopo la tripletta segnata il 12 agosto in Supercoppa di Germania contro l'Eintracht Francoforte, l'ex squadra di Kovac. Kingsley Coman esce in lacrime per un problema alla caviglia dopo un intervento di Schulz.



© RIPRODUZIONE RISERVATA