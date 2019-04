Il Borussia Dormund vince a Friburgo ​e torna a meno 1 dal Bayern Monaco

La Bundesliga, a 4 giornate dalla conclusione, resta apertissima. E il duello al vertice è sempre più emozionante e affascinante. Perché il Borussia Dortmund non molla e, battendo in trasferta nello Schwarzwald Stadion il Friburgo per 4-0, continua a inseguire da vicino il Bayern Monaco capolista del campionato. I gialloneri, nel posticipo della 30/a giornata, sono andati in gol con Sancho dopo 12', hanno raddoppiato al 9' della ripresa con Reus, calato il tris al 34' con Goetze e il poker con Alcacer al 44'. Questo successo permette alla squadra Lucien Favre di portarsi a 69 punti, ossia a -1 dal Bayern Monaco, ieri vittorioso in casa sul Werder Brema.

