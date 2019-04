Harakiri Dortmund: perde 2-4 con lo Schalke e dice addio al titolo

Brutto scivolone per il Borussia Dortmund nel derby della Ruhr contro lo Schalke 04. I gialloneri hanno perso in casa 2-4 contro una squadra, quella rivale, quart'ultima in classifica che copn questi tre punti festeggia praticamente la salvezza. Per il Dortmund, invece, il k.o. è praticamente fatale nel duello con il Bayern Monaco per la vittoria del titolo. Eppure il match era cominciato per il verso giusto, grazie all'1-0 di Gotze al 14', ma quattro minuti dopo col pareggio di Caligiuri su rigore cala la notte sul Borussia. Al 28' arriva l'1-2 di Sane e il Dortmund crolla. Nella ripresa prima il rosso a Reus (al 60') poi l'1-3 di Caligiuri al 62' e la seconda espulsione stavolta a Wolf al 65'. In 9 i padroni di casa trovano il 2-3 con Witsel ma si arrendono due minuti più tardi al gol di Embolo che fissa il punteggio.

Il Bayern domani contro il Norimberga può allungare a +4, mettendo una seria ipoteca sulla Bundesliga.

