Bundesliga, esordio a valanga del Dortmund: 5-1 all'Augusta

Esordio col botto per il Borussia Dortmund che nella 'primà di Bundesliga rifila cinque gol all'Augusta. Al 'Westfalenstadion' finisce 5-1 per la squadra di Lucien Favre, la più accreditata antagonista del Bayern Monaco, che pure era andata sotto dopo nemmeno 1' (gol di Niederlechner). Ma il pari arriva quasi immediato con Paco Alcacer (3') e poi nella ripresa è solo ondata giallonera: Jadon Sancho (51'), Marco Reus (57') e ancora Alcacer (59'). La cinquina arriva a fine match con il gol di Brandt (89'). Nella altre partita della giornata, il Bayer Leverkusen ha superato 3-2 il Padeborn, il Dusseldorf ha vinto sul terreno del Werder (1-3), il Friburgo si è sbarazzato facilmente (3-0) del

