Esordio vincente per Diego Armando Maradona sulla panchina dei Dorados de Sinaloa. La squadra che milita nella seconda divisione messicana ha sconfitto per 4-1 i Cafetaleros de Tapachula nel primo match con 'El Pibe de Oro' in panchina. I Dorados, guidati al successo dall'ecuadoriano Vinicio Angulo autore di una tripletta, risalgono così al decimo posto della B messicana. «Abbiamo fatto una grande partita, l'avevamo pianificata così», ha detto Maradona in conferenza stampa, prima di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. «Per gli sciocchi che parlano senza sapere, io sono un malato di calcio e guardo tutte le partite, qui sarà lo stesso. Si parla del 4-1 ma non dei sacrifici negli allenamenti. Ma io non sono qui per chiudere bocche, sono venuto a lavorare», ha aggiunto Maradona, avvicinato dopo la partita da molti tifosi e anche dallo staff tecnico e i giocatori della squadra avversaria per chiedergli un selfie. «Non c'è alcun 'effetto Maradonà, non ci sono segreti ma solo il lavoro, perché qui nessuno regala niente a nessuno -ha detto ancora il Pibe de Oro-. Noi cerchiamo di essere un esempio, ma abbiamo vinto solo una partita e ci aspettano ancora diverse finali».



